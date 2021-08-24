أمانة العاصمة المقدسة تُبرِم عقودًا لتجميل الشوارع بأكثر من 25 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقودًا جديدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق بمناطق متفرّقة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة رعد الشريف، بأن تكلفة العقود التي تم إبرامها بلغت ٢٥,٤٦٥,٠٢٩ ريالًا، مبينًا أن العقود تضمّنت معالجة مظاهر التشوه البصري بمداخل مكة المكرمة والطرق الرئيسة المؤدية إلى الحرم المكي الشريف لمدة ستة أشهر ميلادية، وصيانة شوارع شرق مكة المكرمة، وتشغيل وصيانة المسطحات والأشجار والأسيجة بالشوارع والحدائق لمدة ثلاث سنوات ميلادية