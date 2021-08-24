الأحوال المدنية تجيب عن أبرز 5 أسئلة تخص الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أبرز 5 أسئلة عن بطاقة الهوية الوطنية تتعلق بالسن اللازم لإصدار بطاقة الهوية الوطنية، ومدة صلاحيتها.

وأوضحت الأحوال المدنية أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية تبدأ من سن 10 إلى 15 عاما حيث يكون الحصول عليها اختياريا بعد موافقة ولي الأمر، وعندما يبلغ المواطن 15 عاما يصبح الحصول عليها إلزاميا.

وتابعت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء مدة صلاحيتها بنحو 6 أشهر بما يعادل 180 يوما.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية

وأكدت الأحوال المدنية أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لدى المواطن صورة وبصمة مسجلة في النظام.

فيما أكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن إصدار بطاقة الهوية الوطنية تستغرق بحد أقصى ١٤ يومًا، وستصل رسالة نصية عند وصول بطاقة المستفيد للمكتب.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أنه يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الإستلام بعد ذلك.

تفويض استلام بطاقة الهوية الوطنية

وأكدت الأحوال المدنية إلى أن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

وشددت الأحوال المدنية على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.



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