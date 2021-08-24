بالأرقام.. خريطة التعافي من كورونا في مناطق المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدَّرت 4 مدن سعودية، اليوم الثلاثاء، عدد حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد والبالغ إجماليه 456 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الرياض 107 حالات وجدة 37 حالة وسجلت حائل والطائف 18 حالة لكل منهما. وسجلت خميس مشيط 14 حالة، ونجران 11 ومكة المكرمة 10 حالات.

كما سجلت أبها وجازان 9 حالات لكل منهما وتم تسجيل 8 حالات تعاف بكل من: عرعر وبريدة والباحة وينبع وبللسمر، وسجلت 7 حالات بكل من العارضة والمدينة المنورة والمجمعة وأبو عريش ووادي الدواسر، فيما سجَّلت 6 حالات تعافٍ في تبوك والمذنب.

وسجَّلت 5 حالات بكل من عيون الجواء ورفحاء، فيما سجلت 4 حالات بكل من: بيشة والحناكية حوطة بني تميم وصبيا والليث والعلا والحجرة، و3 حالات بكل من: ثار والدرب وضرية ويدمة ورياض الخبراء وشرورة وصامطة والوجه والبشائر .

وانحصر التعافي على حالتين فقط، بكل من الأسياح والحرجة وسميراء وعقلة الصقور وحبونا والدوادمي والزلفي والبدع والبدائع وصفوى وبيش وحفر الباطن والقويعية والمزاحمية والبكيرية والخرج وأضم وقرية العليا.

واقتصر التعافي على حالة واحدة تمَّ تسجيلها في خباش وبدر الجنوب والدائر وأحد رفيدة وشواق وسكاكا والدلم وعنيزة والحائط والغزالة وقلوة وحريملاء وأحد المسارحة والنماص والقنفذة وتربة وبدر وأملج وحقل وطبرجل وبقعاء ليلى وشقراء وتمير والنعيرية والخفجي وبني حسن ووادي الفرع والريث والحرث ورأس تنوة، والمبرز، والفرشة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 353 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و456 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أنَّ عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تخطى حاجز الـ34.3 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، وذلك عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

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