5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تصدر 5 مناطق حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في المملكة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وتصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 72 إصابة جديدة، من إجمالي 353 جالة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 66 حالة، والشرقية 41 حالة، وجازان 34 حالة، وعسير 30 حالة، والمدينة المنورة 26 حالة، والقصيم 20 حالة، ونجران 16 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، وحائل وتبوك 10 حالات لكل منها، والجوف والباحة 7 حالات لكل منها.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 353 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و456 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا في الممكلة تخطى حاجز الـ34.3 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، وذلك عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

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