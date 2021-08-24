«الصحة»: 353 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 353 إصابة جديدة بكورونا، و7 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 456 حالة تعافي؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 529,833 حالة.

وأشارت إلى تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة.

وكانت وزارة الصحة، قالت الإثنين، إن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 34,354,285 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

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«الصحة»: تحصين أكثر من 13 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا بالمملكة