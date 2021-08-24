سهيل يظهر ويلطف أجواء جازان

شهدت محافظات جازان أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، وتسببت في تلطيف الأجواء، وانخفاض درجات الحرارة، وشملت محافظات "أبوعريش، وصبيا، وضمد، وصامطة، وأحد المسارحة، والطوال، والقطاع الجبلي".

وشهد ظهور نجم سهيل، وقدوم موجة شرقية رطبة في هطول الأمطار، واستمرارها إلى السبت المقبل. وأصدر المركز الوطني 7 تنبيهات خاصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بتأثيرات زيادة نشاط الرياح السطحية، وتدني في مستوى الرؤية، وشملت محافظات "أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وصامطة، والطوال، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، وفرسان".

وأكد المركز الوطني للأرصاد زيادة فرص هطول الأمطار الرعدية إلى يوم السبت المقبل، والتي قد تصحب بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، وتيارات هابطة شديدة السرعة، تصل معها سرعة الرياح إلى 55 كم في الساعة.