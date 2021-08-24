أمانة جدة تزيل 25 بسطة عشوائية

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية أحمد علي الزهراني أن الفرق الميدانية تابعت رصد وإزالة كافة المخالفات والمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام، حيث جرى رصد عدد من محال بيع اللحوم والدواجن المخالفة ومصادرة عدد (611) من الدجاج غير المذبوح وتسليمها لإدارة حديقة الحيوان فيما جرى الوقوف على محال الملاحم واتلاف (110) من اللحوم الفاسدة.
وفي سياق الجولات الميدانية صادرت بلدية خزام نحو (17) طن من الخضار والفاكهة تعرضها البسطات العشوائية بأحياء "بترومين" وسلمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
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