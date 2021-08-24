أمانة جدة تزيل 25 بسطة عشوائية

واصلت بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على أحياء "بترومين" بهدف مكافحة الظواهر السلبية وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لمنع المخالفات ومكافحة "التشوه البصري" في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق (40) محلاً تجارياً مخالفاً تمارس نشاطات متنوعة داخل الأحياء السكنية وبدون رخص مزاولة النشاط حيث جرى اتلاف (110) من اللحوم، وإزالة (25) بسطة عشوائية من الشوارع.

وأوضح رئيس بلدية خزام الفرعية أحمد علي الزهراني أن الفرق الميدانية تابعت رصد وإزالة كافة المخالفات والمشوهات البصرية وتحسين المظهر العام، حيث جرى رصد عدد من محال بيع اللحوم والدواجن المخالفة ومصادرة عدد (611) من الدجاج غير المذبوح وتسليمها لإدارة حديقة الحيوان فيما جرى الوقوف على محال الملاحم واتلاف (110) من اللحوم الفاسدة.

وفي سياق الجولات الميدانية صادرت بلدية خزام نحو (17) طن من الخضار والفاكهة تعرضها البسطات العشوائية بأحياء "بترومين" وسلمت المضبوطات للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.