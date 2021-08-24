ضبط عمالة تدير مصنعا غير مرخص ببغدادية جدة

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة المنزل والذي استخدم لممارسة نشاط تصنيع المكائن بلا تصريح رسمي حيث جرى مصادرة كافة المضبوطات، كما تبين أن الموقع يتم امتداده بالماء بواسطة أحد المساجد المجاورة.
وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها لتحقيق أهداف وبرامج تحسين المشهد البصري.
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