أمانة عسير تعتمد منصة إلكترونية للرقابة على أعمال النظافة

وقعت أمانة عسير اتفاقية تنفيذ مع احدى الشركات السعودية الرائدة في مجال انترنت الأشياء وتطبيقاتها، والتي ستطور بموجبها منصة الكترونية ذكية لإدارة أعمال النظافة وذلك ضمن استراتيجية أمانة عسير للتحول الرقمي والهادفة إلى توفير أفضل الخدمات وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة ومرتاديها من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتنظيم الخدمات المقدمة.

ويمتاز المشروع بتطوير منصة الكترونية تهدف الى الرقابة على عمليات جمع النفايات وإدارة العمليات البيئية باستخدام أحدث التقنيات، يمكن من خلال المنصة إدارة عمليات جمع النفايات بصورة ذكية تسهم في تحسين البيئة وتقلل من التكاليف التشغيلية. وكذلك تجهيز غرفة تحكم بدقة ومعايير عالية لعرض العمليات التشغيلية ورصد البلاغات في مقر الأمانة واستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخطط التشغيلية . وتهدف أمانة عسير من خلال تبني تقنيات انترنت الأشياء إلى تحسين تجربة سكان وزوار المنطقة بشكل عام وتطوير عملياتها التشغيلية لتصبح أكثر مرونة.

كما تضمنت الاتفاقية تطبيق حلول انترنت الأشياء في مكب النفايات بوادي بن هشبل التابع للمنطقة للتأكد من السلامة العامة و ضمان التعامل مع المهملات بمعايير عالية لضمان الحفاظ على البيئة ، واتمام عمليات التجميع الي المردم واحكام الرقابة الالكترونية عليها .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي "إن هذه الاتفاقية ستعزز خطة الأمانة في التحول الرقمي الفعال الذي يمنح خدمات بلدية أفضل واذكى وأيضا يحقق كفاءة تشغيلية تمكننا من تقديم خدمات بلدية ذات مستوى عالي يصب في مصلحة سكان عسير وزوارها، معتمدين في ذلك على الاستخدام الأمثل لما توصلت اليه التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الصناعي وتحليل البيانات لاتخاذ أفضل القرارات ورفع الكفاءة التشغيلية".

و تعتزم أمانة عسير بتفعيل الإدارة الذكية لإدارة العمليات البيئية وادارتها بشكل فعال، بكفاءة عالية للأعمال التشغيلية وتقليل الوقت اللازم للاستجابة. ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية أمانة عسير لتقديم الحلول المبتكرة التي تصب في مصلحة المنطقة وتساهم في ضمان ورفع مؤشرات جودة الحياة.