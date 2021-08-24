السعودية | السفير السعودي: رفع تعليق القدوم المُباشر إلى المملكة للقادمين المُقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا

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أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري عن صدور التعليمات برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للقادمين المقيمين فيها الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إليها بشكل مباشر وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة.