الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

احتراق شاحنتين بعد تصادم مروع في عقبة شعار

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد طريق عقبة شعار الرابط بين أبها ومحايل عسير حادث تصادم عنيف تسبب في احتراق شاحنتين.

حادث عقبة شعار

وأظهر مقطع فيديو متداول النيران وقد اشتعلت في الشاحنتين اللتين تصادمتا وجهًا لوجه ما أدى إلى انقلاب إحداهما واشتعال النيران على الفور.

وتسبب الحادث في تعطيل العقبة الأمر الذي استنفر الجهات المعنية للسيطرة على الحادث وإعادة فتح حركة السير.

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