منطقة الرياض تسجل 72 إصابة كورونا فقط والحالات الحرجة 1108

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا يزال منحى إصابات كوفيد-19 في السعودية يسجل تراجعًا ملحوظًا مع استمرار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير مراكز التطعيم والتأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد كشفت وزارة الصحة عن تعافي (456) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (529833) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (4377) حالة من بينها (1108) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (542707) حالات، توفي منهم (8497) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (353) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 72، منطقة مكة المكرمة 66، المنطقة الشرقية 41، منطقة جازان 34، منطقة عسير 30، منطقة المدينة المنورة 26.

كما سجلت منطقة القصيم 23، منطقة نجران 16، منطقة الحدود الشمالية 11، منطقة حائل 10، منطقة تبوك 10، منطقة الجوف 7، منطقة الباحة 7.



شارك الخبر