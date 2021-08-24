، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة ،

- 1/2
- 2/2
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 78.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11141.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبترو رابغ، ومعادن، والعقارية، وساكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب، والصقر للتأمين، والراجحي ريت، وشاكر، ومبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و 3.64%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وسابك، والراجحي، وتنمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 38.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24524.91 نقطة، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 165 ألف سهم تقاسمتها 912 صفقة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 03:56 PM
بتداولات بلغت 4.8 مليارات ريال لأكثر من 125 مليون سهممؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 78.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11141.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبترو رابغ، ومعادن، والعقارية، وساكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أنابيب، والصقر للتأمين، والراجحي ريت، وشاكر، ومبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.83% و 3.64%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والتصنيع، ومتطورة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وسابك، والراجحي، وتنمية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 38.60 نقطة ليقفل عند مستوى 24524.91 نقطة، وبتداولات بلغت 15 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 165 ألف سهم تقاسمتها 912 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11141 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.