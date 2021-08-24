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وقّعت، اليوم، هيئة التراث مذكرة التفاهم مع شركة القدية؛ لحماية المواقع الأثرية والتراثية والتعاون في أعمال المسح الأثري والتنقيب في موقع المشروع.
ويعدّ مشروع القدية الترفيهي واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 03:55 PM
تهدف إلى حماية المواقع الأثرية في المشروع"التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم
وقّعت، اليوم، هيئة التراث مذكرة التفاهم مع شركة القدية؛ لحماية المواقع الأثرية والتراثية والتعاون في أعمال المسح الأثري والتنقيب في موقع المشروع.
ويعدّ مشروع القدية الترفيهي واحداً من المشروعات التي ستغيّر ملامح خريطة الاستثمار بقطاع الترفيه في العالم أجمع، ويعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنظر إليها كبرى شركات العالم المتخصصة باهتمام ورغبة بالمشاركة.
، "التراث" و"القدية" توقّعان مذكرة تفاهم ،
المصدر : الخليج 365
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