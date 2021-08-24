- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وجّه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، دعوة إلى الأهالي، للتسجيل في ورشة عن "فنون الأطفال.. خصائصها وفلسفتها".
يأتي تنظيم الورشة، ضمن أهداف المركز في تحقيق شعاره النبيل "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، حيث تسبق هذه الفعالية إقامة ورشة "أسرتي محور فني" الموجهة للأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات.
وتقدم الورشة الأكاديمية الفنانة التشكيلية، الدكتورة منى بنت علي الحمود، يوم غد الأربعاء، عبر برنامج "زوم" من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً، بإذن الله.
وتتحدث الدكتورة "الحمود" للأهالي الكرام عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، وأثرها في صقل شخصياتهم ومهاراتهم ومواهبهم ودورها في تنمية التفكير العلمي والناقد والإبداعي عند الأطفال من سن السادسة إلى التاسعة.
بالإضافة إلى الحديث عن أهمية رعاية مواهب الأطفال وتعزيزها بتعلم أسس الفن وأساليبه وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على ممارسة الفنون وهواياتهم.
كما ستتناول الورشة تعريف الآباء والأمهات بالاعتقادات الخاطئة عن الفن التشكيلي ومجالات الرسم ومدى تأثير ذلك على نفوس الناشئة، وعلاقتها بانحصار المواهب وجماليات الإبداع.
رابط التسجيل في الورشة: https://forms.gle/9xXLd6o8rGUTpjem7
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 03:52 PM
تحقيقًا لشعار "جودة الحياة في أسرة سعيدة""تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال
وجّه مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، دعوة إلى الأهالي، للتسجيل في ورشة عن "فنون الأطفال.. خصائصها وفلسفتها".
يأتي تنظيم الورشة، ضمن أهداف المركز في تحقيق شعاره النبيل "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، حيث تسبق هذه الفعالية إقامة ورشة "أسرتي محور فني" الموجهة للأطفال من عمر ست إلى تسع سنوات.
وتقدم الورشة الأكاديمية الفنانة التشكيلية، الدكتورة منى بنت علي الحمود، يوم غد الأربعاء، عبر برنامج "زوم" من الساعة الثامنة مساءً إلى العاشرة مساءً، بإذن الله.
وتتحدث الدكتورة "الحمود" للأهالي الكرام عن أهمية الفنون في حياة الأطفال، وأثرها في صقل شخصياتهم ومهاراتهم ومواهبهم ودورها في تنمية التفكير العلمي والناقد والإبداعي عند الأطفال من سن السادسة إلى التاسعة.
بالإضافة إلى الحديث عن أهمية رعاية مواهب الأطفال وتعزيزها بتعلم أسس الفن وأساليبه وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على ممارسة الفنون وهواياتهم.
كما ستتناول الورشة تعريف الآباء والأمهات بالاعتقادات الخاطئة عن الفن التشكيلي ومجالات الرسم ومدى تأثير ذلك على نفوس الناشئة، وعلاقتها بانحصار المواهب وجماليات الإبداع.
رابط التسجيل في الورشة: https://forms.gle/9xXLd6o8rGUTpjem7
، "تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعارفوا" يدعو الأهالي لورشة عن خصائص وفلسفة فنون الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.