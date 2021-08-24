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محمد بن مسعود - الدمام - شنّ مدافع نادي الاتحاد السابق مانويل دا كوستا هجومًا كبيراً على إدارة الاتحاد في أعقاب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.
وقال دا كوستا على صفحته بموقع انستغرام موجهاً حديثه للمدرب: "الأمر يستمر، مدرب آخر، نفس القصة دائمًاً .. نجح في وضع الاتحاد في أفضل 3 فرق بالدوري، ووصل إلى نهائي العربية خسر للأسف ولكنها كرة قدم، تحتاج إلى وقت للفوز بالألقاب، ولكن بعض الأشخاص لا يضيعون الوقت في ارتكاب الأخطاء.. عامًا بعد عام وما زالوا هنا."
وسبق دا كوستا، محترف الاتحاد السابق سيرجيو الذي نال من إدارة الاتحاد بطريقة قاسية عندما وصفها بإنها ليست احترافية في تعاملاتها.
وأقالت إدارة الاتحاد المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة شهور من التجديد معه على خلفية خسارته في نهائي البطولة العربية.
"دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم!محمد السيّد الخليج 365 2021-08-24
شنّ مدافع نادي الاتحاد السابق مانويل دا كوستا هجومًا كبيراً على إدارة الاتحاد في أعقاب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.
وقال دا كوستا على صفحته بموقع انستغرام موجهاً حديثه للمدرب: "الأمر يستمر، مدرب آخر، نفس القصة دائمًاً .. نجح في وضع الاتحاد في أفضل 3 فرق بالدوري، ووصل إلى نهائي العربية خسر للأسف ولكنها كرة قدم، تحتاج إلى وقت للفوز بالألقاب، ولكن بعض الأشخاص لا يضيعون الوقت في ارتكاب الأخطاء.. عامًا بعد عام وما زالوا هنا."
وسبق دا كوستا، محترف الاتحاد السابق سيرجيو الذي نال من إدارة الاتحاد بطريقة قاسية عندما وصفها بإنها ليست احترافية في تعاملاتها.
وأقالت إدارة الاتحاد المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة شهور من التجديد معه على خلفية خسارته في نهائي البطولة العربية.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:36 PM
شنّ مدافع نادي الاتحاد السابق مانويل دا كوستا هجومًا كبيراً على إدارة الاتحاد في أعقاب إقالة البرازيلي فابيو كاريلي.
وقال دا كوستا على صفحته بموقع انستغرام موجهاً حديثه للمدرب: "الأمر يستمر، مدرب آخر، نفس القصة دائمًاً .. نجح في وضع الاتحاد في أفضل 3 فرق بالدوري، ووصل إلى نهائي العربية خسر للأسف ولكنها كرة قدم، تحتاج إلى وقت للفوز بالألقاب، ولكن بعض الأشخاص لا يضيعون الوقت في ارتكاب الأخطاء.. عامًا بعد عام وما زالوا هنا."
وسبق دا كوستا، محترف الاتحاد السابق سيرجيو الذي نال من إدارة الاتحاد بطريقة قاسية عندما وصفها بإنها ليست احترافية في تعاملاتها.
وأقالت إدارة الاتحاد المدرب فابيو كاريلي بعد أقل من ثلاثة شهور من التجديد معه على خلفية خسارته في نهائي البطولة العربية.
، "دا كوستا" محترف سابق بـ"الاتحاد": نفس الأخطاء كل عام ومع ذلك مستمرون في أماكنهم! ،
المصدر : الخليج 365
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