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محمد بن مسعود - الدمام - نال حكم دنماركي تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما اعترف بخطأ وقع فيه بشكل مؤثر .
وتداولت الجماهير الرياضية مقطع فيديو للحكم نيلز هير، الذي كان يدير مباراة دوري الدرجة الثانية في الدنمارك بين فريدريكيا وفينديسل، حيث سقط على ركبتيه ووضع يديه على وجهه بعد أطلق صافرته بالخطأ .
وفي اللعبة كان أحد مهاجمي الفريقين في وضع انفراد، ليدرك بشكل متأخر أن صفارته كانت خاطئة وحرمت الفريق من هدف محقق.
وفي التفاصيل فإن لاعب خط الوسط المهاجم كريستيان كيركيغارد قد تعرض لعرقلة على حافة منطقة الجزاء.
وأطلق الحكم صفارته لكنه لم يلاحظ أن كيركيغارد قد مرر الكرة بالفعل لزميله الذي كان على وشك الانفراد بحارس الخصم، واقترب من هز الشباك.
في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ!محمد السيّد الخليج 365 2021-08-24
نال حكم دنماركي تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما اعترف بخطأ وقع فيه بشكل مؤثر .
وتداولت الجماهير الرياضية مقطع فيديو للحكم نيلز هير، الذي كان يدير مباراة دوري الدرجة الثانية في الدنمارك بين فريدريكيا وفينديسل، حيث سقط على ركبتيه ووضع يديه على وجهه بعد أطلق صافرته بالخطأ .
وفي اللعبة كان أحد مهاجمي الفريقين في وضع انفراد، ليدرك بشكل متأخر أن صفارته كانت خاطئة وحرمت الفريق من هدف محقق.
وفي التفاصيل فإن لاعب خط الوسط المهاجم كريستيان كيركيغارد قد تعرض لعرقلة على حافة منطقة الجزاء.
وأطلق الحكم صفارته لكنه لم يلاحظ أن كيركيغارد قد مرر الكرة بالفعل لزميله الذي كان على وشك الانفراد بحارس الخصم، واقترب من هز الشباك.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:31 PM
نال حكم دنماركي تعاطف الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما اعترف بخطأ وقع فيه بشكل مؤثر .
وتداولت الجماهير الرياضية مقطع فيديو للحكم نيلز هير، الذي كان يدير مباراة دوري الدرجة الثانية في الدنمارك بين فريدريكيا وفينديسل، حيث سقط على ركبتيه ووضع يديه على وجهه بعد أطلق صافرته بالخطأ .
وفي اللعبة كان أحد مهاجمي الفريقين في وضع انفراد، ليدرك بشكل متأخر أن صفارته كانت خاطئة وحرمت الفريق من هدف محقق.
وفي التفاصيل فإن لاعب خط الوسط المهاجم كريستيان كيركيغارد قد تعرض لعرقلة على حافة منطقة الجزاء.
وأطلق الحكم صفارته لكنه لم يلاحظ أن كيركيغارد قد مرر الكرة بالفعل لزميله الذي كان على وشك الانفراد بحارس الخصم، واقترب من هز الشباك.
، في "الدنمارك".. صور مؤثرة لحكم ساحة يسقط على ركبتيه اعترافاً منه بالخطأ! ،
المصدر : الخليج 365
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