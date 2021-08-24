، "الشهري" يبحث عن قائمة الأخضر الأولمبي.. من أجل آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مواجهتين تجريبيتين، سيتم الكشف عنهما لاحقًا.

ويأتي ذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل؛ تحضيرًا لنهائيات آسيا المقبلة.

ويبذل المدير الفني للأخضر الأولمبي "الوطني" سعد الشهري، جهدًا كبيرًا في متابعة مباريات الدوري، من أجل الوقوف على اختيار العناصر في تشكيلة الأخضر.