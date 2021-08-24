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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مواجهتين تجريبيتين، سيتم الكشف عنهما لاحقًا.
ويأتي ذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل؛ تحضيرًا لنهائيات آسيا المقبلة.
ويبذل المدير الفني للأخضر الأولمبي "الوطني" سعد الشهري، جهدًا كبيرًا في متابعة مباريات الدوري، من أجل الوقوف على اختيار العناصر في تشكيلة الأخضر.
"الشهري" يبحث عن قائمة الأخضر الأولمبي.. من أجل آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-24
يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مواجهتين تجريبيتين، سيتم الكشف عنهما لاحقًا.
ويأتي ذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل؛ تحضيرًا لنهائيات آسيا المقبلة.
ويبذل المدير الفني للأخضر الأولمبي "الوطني" سعد الشهري، جهدًا كبيرًا في متابعة مباريات الدوري، من أجل الوقوف على اختيار العناصر في تشكيلة الأخضر.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:20 PM
يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، مواجهتين تجريبيتين، سيتم الكشف عنهما لاحقًا.
ويأتي ذلك ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام في الرياض خلال الفترة 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل؛ تحضيرًا لنهائيات آسيا المقبلة.
ويبذل المدير الفني للأخضر الأولمبي "الوطني" سعد الشهري، جهدًا كبيرًا في متابعة مباريات الدوري، من أجل الوقوف على اختيار العناصر في تشكيلة الأخضر.
، "الشهري" يبحث عن قائمة الأخضر الأولمبي.. من أجل آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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