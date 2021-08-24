ضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف لـ الإجراءات الاحترازية بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة حائل القبض على (40) شخصاً في تجمع مخالف للتدابير الوقائية ولإجراءات الاحترازية.

ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (40)شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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