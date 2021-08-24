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ضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف لـ الإجراءات الاحترازية بحائل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

ضبط 40 شخصًا في تجمع مخالف لـ الإجراءات الاحترازية بحائل

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة حائل  القبض على (40) شخصاً في تجمع مخالف للتدابير الوقائية ولإجراءات الاحترازية.

ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (40)شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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