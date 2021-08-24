نيابة عن الملك سلمان.. قطان يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيساً لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل معاليه لفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.

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