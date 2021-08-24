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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، التقى سراً رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية الملا عبدالغني برادر، في العاصمة كابول أمس.
وأضافت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال "بيرنز" إلي كابول، جاء وسط جهود محمومة للإجلاء من مطار كابول الدولي.
ويواجه "بايدن" ضغوطًا لتمديد مهمة الإجلاء في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري، بينما حذرت "طالبان" من القيام بتلك الخطوة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 03:01 PM
"بيرنز" سافر إلى كابول ضمن جهود واشنطن للإجلاءمدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان"
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، التقى سراً رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية الملا عبدالغني برادر، في العاصمة كابول أمس.
وأضافت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال "بيرنز" إلي كابول، جاء وسط جهود محمومة للإجلاء من مطار كابول الدولي.
ويواجه "بايدن" ضغوطًا لتمديد مهمة الإجلاء في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري، بينما حذرت "طالبان" من القيام بتلك الخطوة.
، مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" ،
المصدر : الخليج 365
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