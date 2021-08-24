، مدير المخابرات الأمريكية اجتمع سراً برئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بيرنز" سافر إلى كابول ضمن جهود واشنطن للإجلاء

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، التقى سراً رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية الملا عبدالغني برادر، في العاصمة كابول أمس.

وأضافت الصحيفة أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال "بيرنز" إلي كابول، جاء وسط جهود محمومة للإجلاء من مطار كابول الدولي.

ويواجه "بايدن" ضغوطًا لتمديد مهمة الإجلاء في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري، بينما حذرت "طالبان" من القيام بتلك الخطوة.