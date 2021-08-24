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أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 يوليو (تموز) وجمد بموجبه لمدة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.
وذكرت الرئاسة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "سعيّد" أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأضافت أن "سعيّد" سيتوجه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي.
وكان "سعيد" قد استند في 25 يوليو (تموز) الفائت إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 02:59 PM
"سعيد" يوجّه بيانًا إلى الشعب خلال الأيام المقبلةبعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر
أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بتمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 يوليو (تموز) وجمد بموجبه لمدة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.
وذكرت الرئاسة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن "سعيّد" أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأضافت أن "سعيّد" سيتوجه في الأيام المقبلة ببيان إلى الشعب التونسي.
وكان "سعيد" قد استند في 25 يوليو (تموز) الفائت إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
، بعد انتهاء المدة الدستورية.. الرئيس التونسي يمدد تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ،
المصدر : الخليج 365
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