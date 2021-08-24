محمد بن مسعود - الدمام - وقع في منطقة كبد بمحافظة الجهراء توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت. وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور. 24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 02:57 PM وقع في منطقة كبد بمحافظة الجهراء وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت توفي سعودي وأصيب كويتي إثر حادث مرور ثنائي بينهما في منطقة كبد خلف شبك الإذاعة بمحافظة الجهراء في الكويت. وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم رفع الجثة ونقل المصاب إلى المستشفى بعد تسجيل قضية مرور. الكلمات المفتاحية ، وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت ،

المصدر : الخليج 365

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