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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الأربعاء إلى السبت المقبل.
وقال المركز: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران من الأربعاء إلى السبت 17 - 20/ 1/ 1443هـ.
وأضاف: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة، تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 02:55 PM
المركز: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الأربعاء إلى السبت المقبل.
وقال المركز: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران من الأربعاء إلى السبت 17 - 20/ 1/ 1443هـ.
وأضاف: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة، تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
، "الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت ،
المصدر : الخليج 365
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