، "الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يشمل عددًا من المحافظات حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.