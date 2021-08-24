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أغلقت أمانة محافظة جدة منزلاً شعبياً بحي البغدادية استغلته عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن بشكل مخالف، وذلك أثناء حملة ميدانية موسعة نفذتها لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرت مداهمة المنزل، والذي استخدم لممارسة نشاط تصنيع الماكينات بلا تصريح رسمي، حيث جرت مصادرة كل المضبوطات، كما تبين أن الموقع يتم مده بالماء من أحد المساجد المجاورة.
وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها؛ لتحقيق أهداف وبرامج تحسين المشهد البصري.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 02:38 PM
بالبغدادية.. يتم مده بالماء من أحد المساجد المجاورة وتمت مصادرة المضبوطاتجدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن
أغلقت أمانة محافظة جدة منزلاً شعبياً بحي البغدادية استغلته عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن بشكل مخالف، وذلك أثناء حملة ميدانية موسعة نفذتها لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية.
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرت مداهمة المنزل، والذي استخدم لممارسة نشاط تصنيع الماكينات بلا تصريح رسمي، حيث جرت مصادرة كل المضبوطات، كما تبين أن الموقع يتم مده بالماء من أحد المساجد المجاورة.
وأكد المهندس "الدقس" استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها؛ لتحقيق أهداف وبرامج تحسين المشهد البصري.
، جدة.. إغلاق منزل شعبي تديره عمالة وافدة لتصنيع ماكينات طحن البن ،
المصدر : الخليج 365
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