شكرا لمتابعة خبر عن الطويل: المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور يُسهم في خلق سوق موثوق لمنتجي الصقور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضح ‏متحدث نادي الصقور السعودي وليد الطويل أن ‎المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور يُسهم في خلق سوق موثوق لمنتجي الصقور من مزارع دولية وللصقارين ويوفر الخدمات الطبية والتجارية للمشترين.

وقال الطويل أن فريق المزاد يتابع الشروط التي تم تحديدها وتوثيق عمليات البيع التي تتم بحضور صاحب المزرعة والمشتري ، كما يتم فحص الصقور للتأكد من سلامتها.

وأضاف الطويل لو عارضي الصقور يقومون بتوفير مترجمين لسهولة التواصل بين المشترين وأصحاب المزارع، كما يقوم فريق الخدمات اللوجيستية بنقل الصقور من مطار الملك خالد إلى مقر المزاد ويهتم بها على مدار 24ساعة.

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