شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية تتحدث عن البروتوكولات الوقائية لحماية الطلاب من الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت استشارية مكافحة العدوى الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعه الملك عبدالعزيز الدكتورة مها العلاوي أن وزارة الصحة وضعت بروتوكولات وقائية للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا

وأوضحت الاستشارية أن مركز وقاية قام بدراسة مخاطر العودة وبناء عليه وضعت التوصيات ومنها إلغاء الاصطفاف الصباحي بعد تصنيفها أنها عالية الخطورة وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم، مبينة أن البروتوكولات تضمنت أن تكون الحافلات المدرسية بسعة 50% من القوة الإجمالية ، كما ركزت على التهوية وتنظيف الفصول.

وأضافت أن البروتوكولات شملت الابتعاد عن التكدس عن طريق دخول الطلاب من عدة أبواب مختلفة, وقياس الحرارة وارتداء الكمامات وتطهير اليدين وتنظيف الاسطح، كل هذه الإجراءات تضمن عودة آمنة للطلاب والعاملين بالمدارس .