شكرا لمتابعة خبر عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة، الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/66) بتاريخ 12/ 8/ 1442هـ، وذلك اعتبارا من 1/ 6/ 1442هـ لمدة سنة.

وجاء قرار المجلس بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي بشأن طلب وزارة الداخلية تمديد المهلة المحددة لتصحيح أوضاع هذه المدارس، وكذلك الاطلاع على التوصيات الواردة إليه في هذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر، أن المجلس سبق له أن وافق في عام 1439هـ على تمديد مهلة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة حتى تاريخ 30/ 5/ 1442هـ.