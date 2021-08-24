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أمير القصيم:مركز الوثائق والمحفوظات يساهم في حفظ الوثائق بطرق إبداعية وأساليب حديثة

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الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهود المبذولة في مركز الوثائق والمحفوظات بإمارة المنطقة ، بأنها تسهم في تدوين وحفظ الوثائق بطرق إبداعية وأساليب حديثة ، تضمن جودتها وتوثيقها ، كون المركز يرصد مراحل تاريخية هامة على مستوى المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام.

وأكد سموه أن اللجنة الدائمة للوثائق ، التي جرى تشكيلها مؤخراً ، سيكون لها دوراً كبيراً في تطوير عمل مركز الوثائق والمحفوظات بالإمارة ، ومراجعة الوثائق ، بما يحقق الأهداف المنشودة و المأمولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بمكتبه اليوم ، اجتماع اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات بإمارة المنطقة ، بحضور وكيل إمارة القصيم رئيس اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأعضاء اللجنة.

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل ، إلى شرحٍ من وكيل إمارة القصيم رئيس اللجنة ، عن مهام اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات ، والأدوار التي ستقوم بها من خلال الأرشفة الإلكترونية للوثائق ، والعمل على تعزيز الوسائل المناسبة لحفظ الوثائق ، وحمايتها حرصاً للرجوع إليها وقت الحاجة.

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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