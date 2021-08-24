شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى الموسم العام يطلق فعالية مبادرة "صوتك مسموع" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

نظم مستشفى الموسم العام ممثلا بإدارة الخدمات التمريضية بالمستشفى فعالية مبادرة "صوتك مسموع" واشتملت الفعالية التي اطلقها مدير المستشفى أحمد دغريري على معرض مصاحب بحضور عدد من الكوادر التمريضية والموظفين بالمستشفى, وتستهدف المبادرة مدراء ومشرفي ورؤساء الاقسام التمريضية وذلك لتعزيز التواصل بينهم وبين مرؤوسيهم من العاملين في مهنة التمريض .

وتعتبر المبادرة إحدى مبادرات إدارة التمريض بصحة جازان وتهدف الى تعزيز الثقة بين التمريض والقيادات التمريضية والتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه التمريض ,ورفع كفاءة رؤساء ومشرفي التمريض في مهارات التواصل الفعال ,كما تهدف المبادرة إلى تلبية احتياجات التمريض ورفع نسبة رضاهم ورفع الوعي لدى الكوادر التمريضية في اتباع القنوات الرسمية للتواصل.