من هم عملاء أنظمة التقاعد؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك نحو 3 عملاء خاضعون لأحد أنظمة التقاعد المدني أو العسكري، مشيرة إلى شروط ضم المدد في نظام تبادل المنافع .

وأكدت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عملاء أنظمة التقاعد هم المتقاعدون والمستفيدون والمشتركون.

فيما أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنه يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا توافرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر وترك العمل الخاضع للنظام.

مستندات صرف المعاش

ولفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن المستندات التي يجب تقديمها لصرف المعاش التقاعدي هي كالآتي:

-نموذج عمليات التعويضات في حالات (التقاعد-العجز غير المهني- تعويض الدفعة الواحدة). ويمكن تحميل النموذج عبر زيارة صفحة النماذج

- صورة من الهوية الوطنية وصورة من دفتر العائلة في حال وجود معالين

ـ التعهد بعدم العودة للعمل لحالات التقاعد المبكر

- تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي الذي يرغب تحويل المعاش إليه

- صورة الوكالة في حالة الرغبة في الصرف للوكيل تنص على استلام المستحقات التأمينية، لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات.

- كما يلتزم المشترك بتقديم نموذج (الإقرارالسنوي) في المواعيد التي تحددها المؤسسة له.

استحقاق المعاش

في سياق متصل، أوضحت التأمينات الاجتماعية أن أفراد عائلة المشترك يستحقون المعاش في الحالات الآتية:

-إذا توفي مشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً أو 60 شهراً على الأقل مع إضافة المدة الاعتبارية لـ(120) شهرا.

-إذا توفي صاحب معاش التقاعد/العجز/العائدة.

-إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفي صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم.

-إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

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