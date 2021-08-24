مواطنة أربعينية تنجب 3 توائم في مستشفى حراء بمكة

الرياض - محمد عبدالله - شهد مستشفى حراء العام (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي)، ولادة سيدة سعودية تبلغ من العمر 43 عاماً، ثلاثة توائم «ذكرين وأنثى»، وهذا هو الحمل الثاني لها بعد 3 سنوات، حيث أسقطت بالحمل الأول.

وقالت استشارية النساء والولادة بمستشفى حراء، الدكتورة صايمة قريشي، إن الأم دخلت إلى الطوارئ بحالة ولادة مبكرة بالشهر الثامن، ووضعت توائمها الثلاثة بعملية قيصرية تكللت بالنجاح دون أي مضاعفات.

من جانبها، أوضحت استشارية حديثي الولادة والأطفال بمستشفى حراء، الدكتورة أمل حسني، أن أوزان المواليد ما بين (2.400) جرام و(2.600) جرام، وكانوا يعانون من صعوبة في التنفس قبل تحسن حالتهم. حيث تم العلاج بواسطة الأوكسجين والتغذية الوريدية بالإضافة إلى التغذية بالحليب، وحالتهم الآن مستقرة ومتوقع خروجهم خلال أسبوع.

ونصحت منسقة برنامج الرضاعة الطبيعية بمستشفى حراء، سارة خياط، بضرورة البدء بالرضاعة الطبيعية فور ولادة الطفل، وفي الحالات الخاصة يتم البدء بالرضاعة متى ما سمح الطبيب المختص بذلك، لإحتواء حليب الأم على كميات متوازنة من العناصر الغذائية التي تفيد الطفل والأجسام المضادة التي ستعزز جهاز المناعة لديه.

من جهته، قال المدير التنفيذي بمستشفى حراء، الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، إن المستشفى قادر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة وذلك من خلال توفر الأجهزة الطبية الحديثة والطاقم الطبي القادر على التعامل مع مثل هذه الحالات.

اقرأ أيضا:

كان يلهو بها.. إنقاذ طفل بمستشفى حراء العام اخترقت «سكين» بطنه