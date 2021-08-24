مسؤول بـ«الأرصاد»: حالة مطرية على بعض المناطق تستمر حتى الأسبوع القادم

الرياض - محمد عبدالله - توقع مدير الإنذار المبكر بالمركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، بداية انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء في المملكة، بدءًا من مساء اليوم الثلاثاء خاصة على شمال المملكة.

كما توقع الزهراني في تصريحات لقناة «الإخبارية»، هطول أمطار وسحب رعدية وتدني في الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير.

وأضاف أنه متوقع تحرك السحب نحو الغرب وتأثيرها على بعض المناطق هناك، وكذلك انتشار الرياح السطحية على سواحل منطقة المدينة المنورة وتكون مثيرة للأتربة والغبار، مشيرا إلى أن الحالة المطرية مستمرة إلى بداية الأسبوع القادم.

وحول درجات الحرارة أشار الزهراني إلى أنها مازالت درجات الحرارة حول المعدل حيث تتراوح في الشرقية ما بين 45 – 47 مئوية، وفي الراض من 40 – 43 مئوية.

اقرأ أيضا:

الأرصاد: أمطار وزخات برد على 4 مناطق غدًا