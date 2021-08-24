إطلاق أول طائرة لأعمال المسح الجيوفيزيائي من الدوادمي بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الثلاثاء، أول طائرة مستخدمة في أعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي الذي يتكلف إجمالا ملياري ريال.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه نيابة عن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إطلاق أول طائرة لأعمال مشروع المسح الجيوفيزيائي من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

كانت الهيئة أوضحت في وقت سابق، أنه ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي التي تعمل عليها هيئة المساحة الجيولوجية بتكلفة ملياري ريال، سسوف يتم تدشين أولى مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي بالدوادمي.

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