قبل أيام من العودة الحضورية.. استشارية تكشف أسباب إلغاء الاصطفاف الصباحي بالمدارس

الرياض - محمد عبدالله - أكدت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة مها علاوي، إلغاء الاصطفاف الصباحي بالمدارس نظرًا لخطورته على الطلاب والطالبات، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد حضوريًا.

وقالت علاوي، خلال مداخلة مع «برنامج اليوم» بقناة الإخبارية: وزراة الصحة عودتنا أن تكون جميع الإجراءات التي تتخذها مبنية على براهين وسلسلة من الدراسات؛ حيث قامت هيئة الصحة العامة «وقاية» بدراسة مخاطر العودة وتقسيم أنواع النشاط في المدارس إلى عالي الخطورة ومتوسط الخطورة وقليل الخطورة، وبناء على ذلك وضعت التوصيات.

وأضافت: الاصطفاف الصباحي تم إلغاؤه لأنه تم تصنيفه ضمن الأنشطة عالية الخطورة، فيتم إدخال الطلاب من الأبواب إلى الصفوف الدراسية مباشرة.

وتابعت: تناولت البروتوكولات الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة ومركز «وقاية» جميع الجوانب حتى يشعر الطالب وأهله بالأمان، وأن هذه العودة لا تشكل خطورة، فجميع المخاطر تمت دراستها تفصيلًا.

وبالنسبة لطلاب الحافلات المدرسية، أوضحت أن البروتوكول حدد بأن تكون سعة الحافلة 50% من سعتها الإجمالية، كما يكون الصف الأول بالحافلة فارغًا مع التركيز على تهويتها جيدًا وتنظيفها، ويكون دخول الطلاب للمدرسة من بوابات مختلفة حتى لا يحدث تكدس.

وأشارت إلى أنه يتم مراجعة تطبيق «توكلنا» ودرجة الحرارة بواسطة المشرف الصحي، كما ينبغي التأكد من عدم وجود أعراض تنفسية، بجانب التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات، واتباع آداب العطاس بتطهير اليدين وتنظيف الأسطح وعدم لمس الوجه وخاصة العين، وجميع هذه الإجراءات تمت دراستها ووضعها في البروتوكول وتم التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم، والكادر الإداري والكادر التعليمي اطلع على جميع الإجراءات، كما يجب أن يكون جميع البالغين والمراهقين والأطفال قد تم تطعيمهم بجرعتين من لقاح كورونا، ما يضمن عودة آمنة لجميع الطلاب.