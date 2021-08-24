«سبل» تتيح خدمة الإرشاد المهني.. و7 خطوات للتسجيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إتاحة منصة «سبل» خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، والتي يمكن من خلالها حجز موعد مع مرشد مهني؛ للمساعدة في معرفة أحدث الطرق للحصول على وظيفة ووضع خطة تطوير مهنية.

وأضاف «هدف» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن حجز الموعد يكون عبر الرابط التالي اضغط هنا.

كما أرفق «إنفوجرافيك»، يوضح آلية التسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بعد، والتي حصرها «هدف» في 7 خطوات كالتالي:

التسجيل في بوابة التطوير والإرشاد المهني «سبل».

الدخول على خدمة الإرشاد المهني عن بعد واختيار تواصل مع مرشد مهني.

اختيار الغرض من جلسة الإرشاد المهني وموضوعها والتاريخ المناسب.

تأكيد الحجز باختيار الوقت المناسب للتواصل.

يتم إرسال بريد إلكتروني تأكيدي ورسالة نصية بمعلومات الجلسة للمستفيد.

يتم التواصل مع المستفيد من قبل المرشد المهني لتقديم الخدمة.

يتم إرسال إيميل للمستفيد لتقييم الخدمة.

يُشار إلى أن منصة «سبل» هي إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والتي يسعى من خلالها إلى تمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم، وخيارات وظيفية أفضل؛ عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين.