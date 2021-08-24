التأمينات الاجتماعية تحدد شروط ضم مدد الاشتراك عبر تبادل المنافع

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك عبر نظام تبادل المنافع، مشيرة إلى طريقة التقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن شروط ضم مدد الاشتراك تضمن: أن يتقدم المشترك لطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون المشترك تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا.

شروط ضم مدد الاشتراك

وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم، عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ؛ فيتم قبول ضمه ولو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب 59 عامًا، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استُحق بسبب العجز، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، و ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.

وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص، وكذلك ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن 12 شهرًا، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

إجراءات طلب الضم والمستندات المطلوبة

فيما أوضحت التأمينات الاجتماعية إجراءات طلب الضم والمستندات المطلوبة حيث يُرسل المستفيد الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الأحوال المدنية، وصورة من قرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد، ومشهدًا بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم، وفقًا للتأمينات.

ثم يُرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، ويرفق مع الطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بيان مدة الاشتراك المطلوب ضمها، أو صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية، أو صورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية، وفقًا للتأمينات.

طريقة تقديم الطلب

ويمكن تقديم الطلب التقدم مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها، عن طريق جهة العمل التي يعمل بها، وإرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة، وفقا للتأمينات.

يرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، ويرفق مع الطلب صورة لبطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بيان مدة الاشتراك المطلوب ضمها، أو صورة من قرار طي القيد من الخدمة المدنية، أوصورة من وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية​​، وفقا للتأمينات.

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