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بالصور.. ملامح من مشروع جزر البحر الأحمر

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الرياض - محمد عبدالله - وثقت صور ملتقطة من الجو أعمال البنية التحتية لمطار مشروع البحر الأحمر، التي تقوم بإنشائها شركتان سعوديتان، استعدادًا لاستقبال المطار للمسافرين نهاية 2022م.

وقالت شركة البحر الأحمر في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أعمال البنية التحتية لمطار مشروع البحر الأحمر، تعمل عليه شركتا (نسما وشركاهم والمباني للمقاولات) المحليتان، استعداداً لاستقبال أول زوار المشروع بحلول نهاية عام 2022.

يشار إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير، أبرمت 600 عقد بقيمة 17 مليار ريال، مع شركات محلية وعالمية، وحظيت الشركات بـ70٪ من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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