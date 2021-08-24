%97.6 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و64.5 مليون جرعة لقاح بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 64.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.6%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الاثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,465,517 حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2,411,227 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 18,947 حالة).

وأشار مركز الإحصاء إلى أن اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغت (64,584,581) جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من كورونا في السعودية 97.6% فيما بلغت نسبة التعافي بجميع دول الخليج العربية 97.8%.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس أن عدد لقاحات كورونا لغ أكثر من 34.3 مليون جرعة عبر 587 مركزًا في جميع المناطق.

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