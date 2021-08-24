أمانة مكة: ضبط مستودع مخالف.. وصيانة 5 متنزهات

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، من ضبط مستودع مخالف يتم بداخله تخزين المواد الغذائية في بيئة غير صحية، ضمن الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأوضحت البلدية، أن الفرق الرقابية ضبطت المستودع المخالف للاشتراطات الصحية، بعد رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الحفظ والتخزين وتدني في مستوى النظافة العامة، وتم إتلاف 30 كجم من الدقيق لسوء التخزين، وإغلاق المستودع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جهة أخرى، تواصل الإدارة العامة للحدائق والتجميل أعمالها لرفع كفاءة وجاهزية الحدائق لأهالي العاصمة المقدسة وزوارها الكرام من خلال صيانة ونظافة وري المزروعات وقص النجيل بالحدائق.

وقامت فِرق صيانة المزروعات بتكثيف أعمالها الميدانية وتنفيذ اعمال الصيانة في (منتزه الجعرانة – الراشدية ٦ – بطحاء قريش ١ – حديقة الرجاء بالعدل – مثلثات طريق الشوقية) على مساحة (٢٠٠٠ م2) الى جانب تشكيل الاسيجة وتقليم الشجيرات بطريق المدينة المنورة بطول (٢٥٠٠ م).

اقرأ أيضًا:

ضبط 5 مستودعات مُخالفة لبيع السكراب والحديد في ملكان بمكة