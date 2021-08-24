متحدث «الأرصاد» يكشف حالة الطقس خلال الفترة المتبقية من الصيف

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن ما تبقى من الصيف هو أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على أجزاء من شرق وغرب المملكة ومعتدلة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار القحطاني –عبر تويتر- إلى فرص لهطول الأمطار على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تمتد أحيانًا للمدينة المنورة، ورياح نشطة شمال وشرق المملكة.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الشرقية».

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