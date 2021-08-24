التأمينات الاجتماعية تحدد شروط صرف ورد تعويض الدفعة الواحدة

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 5 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني، مشيرة إلى آلية رد تعويض الدفعة الواحدة.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، استحق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة

ويستحق المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت امرأة أو إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك إذا كان قد صدر بحقه حكم بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر، وإذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية، وفقًا للتأمينات.

رد تعويض الدفعة الواحدة

وبحسب التأمينات الاجتماعية يجوز للمشترك الذي يعود للعمل الخاضع لأحكام النظام بعد تسلمه تعويض الدفعة الواحدة طبقًا لأحكام النظام الجديد أن يطلب رد هذا التعويض مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة اشتراكه، شريطة أن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل.

مميزات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحت المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، والتي منها الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل (ساند).

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت أن تصفية المرأة لمستحقاتها قبل استحقاقها المعاش يحرمها من منافع نظام التأمينات الاجتماعية ومن استحقاق معاش تقاعدي عند بلوغها سن الستين.

طريقة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، طريقة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي، وتحديد نوع المستفيد حدد نوع المستفيد «مشترك، صاحب عمل، جهة علاج»، ثم النقر على «تسجيل» ثم أكمل البيانات المطلوبة.

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