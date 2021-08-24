«الضمان الصحي»: 4 حالات لحذف العامل من التأمين الطبي

الرياض - محمد عبدالله - جدد مجلس الضمان الصحي، التذكير بأربع حالات يتم فيها حذف العامل والموظف من التامين الطبي، مشيرا إلى أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الوالدين.
وذكر المجلس –عبر تويتر- ردا على استفسار من أحد المقيمين بهذا الخصوص، أنه «يتم حذف العامل من التأمين الطبي عند الحالات التالية: نقل الكفالة، أو الوفاة، أو الخروج النهائي للمقيم، أو الاستقالة للموظف السعودي».
وقال المقيم في استفساره: هل يسقط التأمين الطبي عند نقل الكفالة؟ علما أن التأمين سار على المؤسسة القديمة؟.
من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الوالدين.
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