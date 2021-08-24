شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن خادم الحرمين .. "قطان" يشارك في مراسم تنصيب رئيس زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، في مراسم أداء اليمين وتنصيب فخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيساً لجمهورية زامبيا، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.

ونقل للرئيس هاكيندي هيشيليما تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق والسداد، ولجمهورية زامبيا المزيد من التقدم والازدهار.