أمير الشرقية : مهنة الصحافة باقية ومتطورة والمصداقية ضرورة لوسائل الإعلام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة صباح اليوم الثلاثاء منسوبي مكتب صحيفة «عكاظ» بالمنطقة الشرقية، يتقدمهم المشرف العام على المكتب الإقليمي للصحيفة بالمنطقة محمد بن فالح الشهراني.

الصحافة وخدمة المجتمع

وأشاد سموه بما تبذله الصحافة من جهود لإيصال الحقيقة للمجتمع، مشدداً على أهمية أن لا تطغى ثقافة السبق الصحفي على جودة المحتوى الإعلامي ومصداقيته ورصانته، مع الحرص على الموازنة بين مفاهيم جذب القراء، من خلال العناوين المشوقة والمهنية الإعلامية أثناء نقل الأخبار، والموضوعية والمصداقية في الطرح الإعلامي.

وقال سموه ” من المهم الحرص على عدم التسرع في نشر الأخبار المثيرة للجدل دون التأكد من المعلومة، واستكمال كافة بيانات ومحاور المحتوى المقدم بحيث يشمل كافة الآراء، حتى لا نصل لمحتوى مضر للوطن والمجتمع، خاصة وأن الفضاء الإعلامي لم يعد مقيداً بمساحة جغرافية محدده بل أصبح يصل لآفاق واسعة على مستوى العالم، ويمكن أن يفسر ويتم تأويله بطريقة لا يقصدها صانع المحتوى”.

تميز الإعلام السعودي

وأوضح سموه أن الإعلام السعودي تميز في مختلف المجالات ويسير بخطى ثابتة مع أجل خدمة الوطن والمجتمع وقبلها خدمة التوجهات التي تنتهجها القيادة – حفظها الله – في التنمية والمنجزات ورسم صورة ذهنية مميزة عن هذه البلاد، وقال سموه ” كل الشكر لكافة المسئولين في وزارة الإعلام والجهات التشريعية المتخصصة على ما يقدم من تسهيلات ودعم للصحفيين”

وأضاف سموه : ” مهنة الصحافة باقية ومتجددة ومتطورة مع الوقت، حتى لو اختلفت وتنوعت منصات النشر، وصحيفة عكاظ تعد من المنصات العريقة وأخرجت عدداً من الرموز المتميزة إعلامياً، ونتمنى لها ولكافة الصحف ووسائل النشر السعودية كل تقدم وتميز ونجاح”.

حضر الاستقبال كل من مراسل الصحيفة بمحافظة الجبيل محمد الزهراني، ومراسل الصحيفة بمحافظة حفر الباطن نايف الشريهي، ومراسل الصحيفة بمحافظة الأحساء عبدالله السلمان ومراسل الصحيفة بالدمام عيسى الدوسري.



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