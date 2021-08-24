اخبار السعوديه

إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بالدوادمي

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بالدوادمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بالدوادمي

بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي

متابعات الخليج 365 - الرياض

نيابة عن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ دشّن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر اليوم الثلاثاء ٢٤ / ٨ / ٢٠٢١م في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي، معلنًا بذلك بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي.

إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بالدوادمي - متابعات الخليج 365

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني بأنه تم اليوم، ولله الحمد، إطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى ٦٠٠ ألف كم2 من مساحة المملكة العربية السعودية، وتهدف أيضًا إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها السعودية.

دعم الاستكشاف المعدني

وأضاف بأن هذه البيانات ستساهم، بإذن الله، في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.حيث إن المملكة تُعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو خمسة تريليونات ريال، والثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات.

إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بالدوادمي - متابعات الخليج 365

وقال: إن أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي تشتمل أعمالها على المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي والإشعاعي الجوي لكامل الدرع العربي بالمملكة العربية السعودية،

وبين أن الهيئة تستهدف أيضًا من خلال هذه الأعمال الحصول على:

– بيانات المغناطيسية الأرضية والطيف الإشعاعي بدقة عالية.

– خرائط رقمية للمغناطيسية الأرضية والإشعاعية بالإضافة إلى

– التفسيرات الجيولوجية للخرائط المغناطيسية والإشعاعية التي تعكس أهم التراكيب الجيولوجية والصخرية، ومن خلالها يتم تحديد وحصر أهم نطاقات بيئات التمعدن.

كما سيتم أيضًا أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.

إطلاق أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بالدوادمي - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا