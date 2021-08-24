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دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري، لتصحيح أوضاعها؛ وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر إضافية، بدأت من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.
وبيّن أن تمديد المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر سيتيح الفرصة من جديد ويشجع أكبر عدد من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودي بشكل نظامي وفقًا للأنظمة؛ فضلًا عن استفادتها من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكد الاتحاد على المنشآت التجارية بالمملكة كافة أهمية التعاون والاستجابة بالاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 12:22 PM
منها الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي والعقوبة.. و"مزاولة أنشطة أخرى"بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم
دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري، لتصحيح أوضاعها؛ وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر إضافية، بدأت من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.
وبيّن أن تمديد المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر سيتيح الفرصة من جديد ويشجع أكبر عدد من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودي بشكل نظامي وفقًا للأنظمة؛ فضلًا عن استفادتها من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.
وأكد الاتحاد على المنشآت التجارية بالمملكة كافة أهمية التعاون والاستجابة بالاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.
، بعد مد المهلة.. "الغرف" لمنشآت التستر التجاري: هذه مزايا تصحيح أوضاعكم ،
المصدر : الخليج 365
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