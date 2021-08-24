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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 12:08 PM
الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.
، " الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة ،
المصدر : الخليج 365
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