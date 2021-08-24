تكليف أكرم عوض مديرًا لمكتب مدير صحة جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365- جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتكليف أكرم بن صالح عوض مديرًا لمكتب المدير العام بصحة جازان.

ويعتبر أكرم عوض من الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة جازان، وشغل مؤخرًا عدة مناصب قيادية منها مدير مكتب المساعد للتخطيط والتحول، وأمين الهيئة الصحية الشرعية.

“متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص التهاني لـ أكرم، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العملية.



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